Frustratie neemt toe bij OH Leuven: “Ongezien en onbegrijpelijk dat we er niet in slagen een doelpunt te maken”

Het aantal kansen dat vakkundig de nek wordt omgewrongen bij OH Leuven wordt er alleen maar groter op. Topschutter Mario Gonzalez staat – blessure inbegrepen – al bijna anderhalve maand droog en dat laat zich voelen. “Hij is op zoek naar zijn beste vorm en daar lijden we onder.”

Zou je een klassement maken waarin enkel de punten na de WK-break in rekening worden gebracht, dan is OH Leuven naar de zeventiende plaats terugvallen. Afgelopen weekend is zelfs Seraing de Leuvenaars gepasseerd. Alleen Oostende doet nog slechter dan de Leuvense 7 op 27. Is de rek er dan uit? De moed gezonken? Het geloof verdwenen? “Dat is te kort door de bocht”, vindt Marc Brys. “In het begin van de competitie waren we iets té fortuinlijk voor wat we verdienden, maar gaandeweg is ons spel verbeterd maar zijn we minder punten gaan pakken. De kansen zijn er wel, maar worden niet afgewerkt.”

Over het hele seizoen zit OHL nog altijd aan een meer dan degelijk gemiddelde van 1.46 gemaakte doelpunten per wedstrijd. Alleen lijkt het op dat vlak van kwaad naar erger te gaan. De laatste zes wedstrijden zitten de Leuvenaars aan een gemiddelde van 0.5 doelpunten per wedstrijd, in de laatste twee matchen is er zelfs helemaal niet gescoord.

In de partij van zondag in Gent leek wel het toppunt bereikt als het gaat over de gecreëerde kansen niet afmaken. Vooral in de eerste helft had OHL altijd moeten scoren. Misschien wel meer dan één keer. “We wisten dat Gent een hele zware Europese wedstrijd en lange reis in de benen had”, vertelt Brys. “Daar hebben we op gespeculeerd door veel druk en beweging te brengen. In de eerste helft is dat ook gelukt. We zijn aan acht grote kansen gekomen. Dan hoop je toch dat je een aantal doelpunten maakt. Het is ongezien en onbegrijpelijk dat wij er met zo veel kansen niet in slagen een doelpunt te maken.”

In de tweede helft moest OHL het heft uit handen geven aan de Buffalo’s. Want ook dat is een vaststelling: de Leuvenaars spelen uitstekende delen van wedstrijden, maar hebben ook bijna elke wedstrijd zwakke momenten. Het niveau een hele wedstrijd aanhouden lukt moeilijk. “In de tweede helft kwam Gent in de wedstrijd en hebben wij het te flauw aangepakt”, geeft Brys toe. “Al hebben we ook daar nog drie kansen gecreëerd.”

Verre droom

Hoe dan ook: OHL glijdt steeds verder weg en is nu nog maar twaalfde. De top acht lijkt stilaan een verre droom. Daar sta je dan met je goede voetbal. “Ik ben dat goede gevoel beu. Wij moeten gewoon wedstrijden winnen”, vat Brys het helder samen. Dat topschutter Mario Gonzalez al sinds 13 januari droogstaat, mede door een hamstringblessure, helpt Brys allesbehalve vooruit. “Hij is op zoek naar zijn beste vorm en daar lijden we onder. We moeten daar niet flauw over doen”, klinkt het bij de OHL-coach.

Als al weken aan een stuk hetzelfde liedje klinkt – met degelijk tot goed voetbal zonder punten – is het dan geen tijd om iets te veranderen? “Nee”, zegt Dylan Ouedraogo. “We gaan ons spel nu niet aanpassen om realistischer te worden. Risico’s nemen maakt deel uit van het voetbal en zeker van ons spel en dat blijven we doen. Het is de afwerking die het laat afweten. We gaan daar nog meer op moeten werken.” Nieuwe kans zondag thuis tegen Antwerp.