Procureur Van Wymersch spreekt persoonlijk met slachtoffers als dossier geseponeerd wordt

Als in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde delicate dossiers geseponeerd worden, dan worden slachtoffers uitgenodigd voor een gesprek met de procureur des Konings Ine Van Wymersch. De procureur wil met die gesprekken slachtoffers en hun familie meer duiding geven over het verloop van het onderzoek en waarom beslist werd het dossier te seponeren. Het project loopt sinds 1 november 2021 en wordt nu voorgesteld naar aanleiding van de Dag van het Slachtoffer, op 22 februari.

“Als parket zijn we niet blind voor de impact die een seponeringsbeslissing kan hebben op een slachtoffer en diens familie, maar willen we net dit moment aangrijpen als opportuniteit om de betrokkenen uit te nodigen en het, soms moeilijke, gesprek aan te gaan”, klinkt het bij het parket Halle-Vilvoorde.

Sinds de start van het project werden de slachtoffers uit tien dossiers allemaal uitgenodigd. In vier dossiers kozen de slachtoffers ervoor om niet in te gaan op de uitnodiging, maar zes gesprekken vonden wel plaats. Het gaat onder andere over intrafamiliaal geweld, belaging, aanranding van de eerbaarheid of (on)opzettelijke slagen en verwondingen al dan niet met de dood tot gevolg.

Positief gevoel

Volgens het parket blijkt dat de slachtoffers het initiatief appreciëren en met een overwegend positief gevoel naar huis gaan: “Het is uiteraard niet makkelijk voor de betrokkenen om te horen waarom hun dossiers werden geseponeerd, maar we merken dat, na het gesprek, de slachtoffers de beslissing begrijpen. Ze geven aan dat het gevoel gehoord en erkend te worden zeer belangrijk is voor hen.”

“Wanneer je het parket als een transparante en dienstverlenende organisatie ziet, moet je de daad bij het woord voeren”, zegt procureur Van Wymersch zelf. “Beslissen geen verder gevolg te geven aan een dossier, kan voor het slachtoffer zwaar vallen of onbegrijpelijk zijn. In gesprek gaan en toelichting geven is dan wat ons te doen staat.”