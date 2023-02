Volgens CD&V zullen we door stikstofakkoord meer voedsel moeten importeren: klopt dat? En is dat dan zo’n probleem?

Door de landbouw af te bouwen gaan we meer voedsel moeten importeren: het is het ultieme argument van regeringspartij CD&V om zich te verzetten tegen al te strenge stikstofmaatregelen. Maar alle cijfers leren dat we niet direct moeten vrezen voor een lege maag. We produceren maar liefst dubbel zoveel vlees als we zelf nodig hebben. De vraag is of die gigantische export goed of slecht is.