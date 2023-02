Eerste beelden van ‘Dungeons & dragons’-film gelost, waarin meteen een topcast te zien is

Het was een gezelschapsspel, dan een computergame en straks een blockbuster. ‘Dungeons and Dragons’ wordt volgend jaar 50, maar is hipper dan ooit. De pas geloste trailer van de film doet fantasy-harten sneller slaan.

In 1974 kwam de eerste versie van het rollenspel in Amerika en werd het meteen een hit. Fans maken zich nu op voor de eerste langspeelfilm rond het boardgame. In de trailer - die pas online is - ziet de kijker hoe hoofdrolspeler Chris Pine, bekend van de nieuwe Star Trek-films en Don’t Worry Darling, een lijk tot leven probeert de brengen.

De film, waarin een dief met een groep avonturiers een belangrijk relikwie probeert terug te vinden, komt op 31 maart in de zalen. De producers spaarden niet op de cast. Onder meer Michelle Rodriguez (Fast and the Furious) en Regé-Jean Page (Bridgerton) spelen mee. Om de oudste fans van het spel te plezieren zit Hugh Grant ook in de film.