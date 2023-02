Na recordjaar de terugval: verkoop van nieuwe superjachten vorig jaar gehalveerd

Het ene jaar is het andere niet. Vraag dat maar aan de bouwers van superjachten. Was 2021 nog een absoluut recordjaar, dan moest de sector vorig jaar met veel minder genoegen nemen. Vooral de verkoop van nieuwe superjachten kreeg een serieuze tik.

Na het boerenjaar 2021, waarin flink wat rijkelui een superjacht kochten om te ontsnappen aan de corona-lockdown, was het te verwachten dat de verkoop in 2022 wat gas zou moeten terugnemen. Maar de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande ‘drooglegging’ van vele rijke Russen hebben een grotere impact gehad op de verkoop dan gevreesd. Dat blijkt uit de cijfers van maritiem onderzoeksbureau VesselsValue.

Werden er in coronajaar 2021 nog 999 superjachten (van meer dan 24 meter lang) verkocht, nieuwe én tweedehandse samen, dan waren dat er vorig jaar ‘maar’ 677. Een daling met 39 procent. Het handelsvolume viel terug tot 4,53 miljard euro, bijna 1,58 miljard euro of ruim een kwart minder dan een jaar eerder. Vooral de markt van de nieuwe jachten werd midscheeps geraakt: dat aantal halveerde tot net geen 150, terwijl er de voorbije 20 jaar altijd minstens 200 nieuwe superjachten per jaar werden opgeleverd. De interesse in schepen tussen de 24 en de 30 meter zonk het hardst.

Ondanks de dalende cijfers was 2022 toch nog het op één na beste jaar van de voorbije vijf. En zelfs zonder rijke Russen oogt de toekomst rooskleurig: de orderboekjes van de meeste gespecialiseerde scheepswerven zijn nog altijd aardig gevuld. Bij sommige lopen de wachttijden zelfs op tot 2026.