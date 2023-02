Verrassende scenario’s op komst? Voor het laatste ticket voor de Champions’ play-offs ligt alles nog open

Nog acht speeldagen te gaan in de reguliere competitie, toch is de strijd om een plek in de top vier nu al razend spannend. Genk, Union en Antwerp lijken certitudes, maar voor het laatste ticket voor de Champions’ play-offs ligt alles nog open. Club Brugge, AA Gent, Standard en Westerlo maken nog een goeie kans.

Stel je voor: Europe play-offs met Club Brugge, AA Gent, Standard en Anderlecht en Champions’ play-offs met Genk, Union, Antwerp en Westerlo. Op papier zou Play-off 2 zo plots historisch grotere ploegen herbergen dan Play-off 1. Iets wat zomaar zou kunnen met de huidige stand. Club staat voorlopig nog vierde, maar hoe lang nog? Blauw-zwart overtuigt allerminst sinds Scott Parker aan het roer staat. AA Gent hijgt in de nek van de eeuwige concurrent en volgt op amper één punt. Alleen zijn de Buffalo’s dit seizoen al even wisselvallig als nummer zes Standard.

Westerlo strijdt ook nog mee en staat amper vier punten achter Club. De Kemphanen verloren al vijf wedstrijden niet meer en als we kijken naar de resultaten sinds de jaarovergang pakte Westerlo evenveel of meer punten dan Standard, Gent en Club. Als die trend de voorbode is voor de rest van de reguliere competitie, is het dus lang geen onwaarschijnlijk scenario dat Westerlo nog in de top vier geraakt. Net zoals het volgens de ranking in 2023 niet onwaarschijnlijk is dat Anderlecht nog in de top acht belandt, want alleen Antwerp, Genk, Union en Charleroi pakten sinds 1 januari meer punten dan paars-wit.