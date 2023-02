Bekende advocaat Sébastien Courtoy plots overleden

Sébastien Courtoy, een van de bekendste advocaten van de Brusselse balie, is maandagavond plots overleden. Dat bevestigt een van zijn collega’s aan Belga, na berichten van Sudinfo en La Dernière Heure. Courtoy, die gespecialiseerd is in terrorismedossiers en een beklaagde verdedigde op het proces over de aanslagen van Brussel, is thuis dood aangetroffen. Volgens Sudinfo had de veertiger een hartaanval.