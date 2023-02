Sociale woningbouw krijgt maar derde van budget op

Van het budget van meer dan 2 miljard euro is slechts 685 miljoen euro daadwerkelijk geïnvesteerd in de bouw van sociale woningen. De achterstand in de besteding van de leningsmachtigingen die de Vlaamse overheid toekent aan ­sociale huisvestingsmaatschappijen, was in 2022 nooit zo groot. En dat terwijl de nood aan nieuwe en gerenoveerde sociale woningen ­alleen maar groter is geworden.

De oorzaken zijn bekend: door de fusieoperatie van sociale huisvestingsmaatschappijen wachten die met investeren tot de mist is ­opgeklaard. De helft van de maatschappijen heeft intussen een ­fusie achter de rug, de andere zouden midden dit jaar klaar ­moeten zijn. Maar op een inhaalbeweging is het wachten.

Het kabinet van minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) ziet toch lichtpunten. Het had op basis van eerste ­cijfers verwacht dat vorig jaar nog minder geld besteed zou kunnen worden dan uiteindelijk het geval was. “De sector heeft zich dus hersteld”, luidt de conclusie. “We zitten al heel dicht bij het historische gemiddelde (700 miljoen, red.) dat de sector van de sociale huisvesting aankan qua budget.”

Nochtans lag de ambitie van de Vlaamse regering bij haar aan­treden een stuk hoger. De regering mikte op 833 miljoen euro per jaar aan leningsmachtigingen voor ­sociale woningbouw.