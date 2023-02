België hinkt in EU achterop met steun aan Oekraïne

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft België Kiev ruim 244 miljoen euro bilaterale steun toegekend. Slechts zes Europese lidstaten scoren, gemeten in procent van het bruto binnenlands product, minder goed, blijkt uit cijfers van het Duitse Kiel Institute for the World Economy waarover De Tijd, L’Echo en De Morgen dinsdag berichten.

De Duitse denktank becijferde dat 40 landen tussen 24 januari 2022 en 15 januari 2023 ruim 143 miljard euro financiële, humanitaire en militaire steun toekenden aan het regime in Kiev. Terwijl de Amerikanen 73,1 miljard euro hulp voor Oekraïne vrijmaakten, blijft Europa – de instellingen en de lidstaten samen – steken op 54,9 miljard euro.

België was goed voor ruim 244 miljoen euro bilaterale hulp. Ons land trok 144,9 miljoen euro uit voor militaire steun, 94,8 miljoen voor humanitaire bijstand en 4,96 miljoen voor financiële hulp.

In absolute cijfers waren de VS het voorbije jaar veruit de belangrijkste steunpilaar van Oekraïne. Maar het Kiel Institute for the World Economy ging ook na welke landen de grootste inspanningen leverden gemeten in procent van hun bruto binnenlands product. Dan duiken naties op de oostflank van de NAVO bovenaan in de rangschikking op. De Bal­tische staten – Estland, Letland en Litouwen – bezetten het podium, Polen valt er net naast.

België staat samen met Kroatië op de 24ste plaats. Van de 27 Europese lidstaten scoren alleen Hongarije, Spanje, Ierland, Cyprus, Malta en Roemenië minder goed.