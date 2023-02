Eén dode en meer dan tien gewonden na explosie in Amerikaanse metaalfabriek

Bij een explosie gevolgd door een grote brand in een metaalfabriek in de Amerikaanse staat Ohio is maandag zeker een persoon om het leven gekomen. Er raakten ook meer dan tien anderen gewond, van wie velen brandwonden opliepen. Dat melden Amerikaanse media.

De ontploffing deed zich kort na 15 uur plaatselijke tijd voor op de site van I. Schumann & Co., een fabriek die koperlegeringen produceert, in Bedford. Er was een luide knal te horen en een zwarte rookpluim te zien. Als gevolg van rondvliegend puin liepen ook heel wat auto’s die op een parkeerplaats in de buurt stonden, schade op. Over de oorzaak van de explosie bestaat voorlopig geen duidelijkheid.

LEES OOK. Hoofdpijn, geïrriteerde ogen en duizenden dode vissen: lokale bewoners maken zich grote zorgen over ongeval van “giftige” trein in Ohio (+)

“Een explosie van onbekende oorsprong trof vandaag onze vestiging in Bedford, Ohio, met als gevolg gewonden onder de werknemers en aanzienlijke schade aan de vestiging”, meldt I. Schumann and Co. in een verklaring maandagavond. “We richten onze inspanningen nu op het ondersteunen van de hulpverleners die snel ter plaatse waren om onze werknemers te helpen. De veiligheid en gezondheid van onze werknemers is onze hoogste prioriteit.”

Het incident komt er nadat eerder deze maand in East Palestine, eveneens in Ohio, al een trein met chemicaliën aan boord ontspoorde. Dat leidde tot bezorgdheid over de gevolgen van het ongeval voor de gezondheid en het milieu.