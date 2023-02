Zwijndrecht

Draagt de provincie Antwerpen Zwijndrecht na honderd jaar weer over aan Oost-Vlaanderen? Daar zijn de inwoners, tussen alle heisa over regiovorming en fusieplannen, op dit moment eigenlijk echt niet mee bezig. De meesten houden liefst alles gewoon hoe het is. “Alles wat verandert, kost geld.”