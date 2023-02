Miljardenwinst Engie wordt weggeveegd door eenmalige kosten

Het Franse energiebedrijf Engie, dat in België onder meer de kerncentrales uitbaat, heeft het afgelopen jaar kunnen profiteren van de hoge prijzen voor gas en elektriciteit. De recurrente nettojaarwinst steeg tot 5,2 miljard euro, tegen 2,9 miljard het jaar voordien. Het dividend werd dan ook fors verhoogd, met 65 procent tot 1,40 euro per aandeel.

Maar onder de streep bleef er slechts een winst van 200 miljoen euro over. De miljardenwinst werd weggeveegd door onder meer de overwinstbelasting, provisies voor de verlenging van de kerncentrales in België en de verliezen op de gaspijpleiding van Gazprom Nord Stream 2.

De omzet van Engie steeg het afgelopen jaar met 62,2 procent tot 93,9 miljard euro. Het concern bleef ook verder investeren in hernieuwbare energie: er kwam 3,9 GW bij in 2022. Voor dit jaar verwacht Engie een recurrente nettowinst tussen de 3,4 en 4 miljard euro. Dat ligt in de lijn van de verwachtingen van analisten, zegt persagentschap Bloomberg.

Engie komt in het begeleidend persbericht bij de jaarresultaten ook nog eens terug op het akkoord dat het bedrijf heeft afgesloten met de Belgische regering rond de verlenging van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 voor tien jaar. De bedoeling is om beide centrales in november 2026 te kunnen heropstarten, bevestigt het bedrijf. Daarvoor zijn er wel drie voorwaarden: de oprichting van een juridische structuur zodat het eigenaarschap over de centrales wordt verdeeld tussen de Belgische staat en Engie, een kader dat een plafond zet op de toekomstige kosten voor het nucleaire afval en een reeks garanties om de goede uitvoering van de verbintenissen van de nucleaire operator te verzekeren, staat in het persbericht.

Engie herhaalt ook nog eens dat het niet akkoord gaat met het optrekken van de nucleaire spaarpot, beheerd door Synatom en bedoeld voor de stopzetting en ontmanteling van de Belgische kerncentrales. De factuur voor Engie werd eind vorig jaar verhoogd tot 3,3 miljard euro. Het bedrijf heeft een aangepast voorstel ingediend bij de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen (CNV).