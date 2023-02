Start-up Paleo haalt 12 miljoen euro op om productie op te schalen

Paleo is het bedrijf van voormalig Groen-politicus Hermes Sanctorum. Via fermentatietechnologie maakt het dierlijke eiwitten zonder dierenleed. De technologie wordt beschouwd als een mogelijke gamechanger, om vlees- en visvervangers echter te doen lijken qua smaak, geur en gewaarwording. Het doelpubliek zijn mensen die graag vlees lusten, maar de consumptie ervan willen minderen wegens de impact op milieu en dierenwelzijn.

Paleo werd in 2020 opgericht en de voorbije jaren werden er al miljoenen geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Nu lijkt de start-up, dankzij de nieuwe kapitaalronde, klaar voor grootschalige productie en commercialisering. De 12 miljoen euro is afkomstig van DSM Venturing, A Ventures, Gimv, FPIM Relaunch, Beyond Impact en Siddhi Capital.

Eerst mikt Paleo op het opschalen van de technologie en de overgang naar commerciële productie. Daarnaast wordt een aanvraag ingediend voor wettelijke goedkeuring op de belangrijkste markten. Mede-oprichter en COO Andy de Jong: “Wij denken dat 2025 een geloofwaardige richttijd is om plantaardige voedingsproducten met Paleo-ingrediënten op de markt te brengen. We zijn blij met de grote internationale belangstelling in ons ingrediëntenportfolio, van de meest gevestigde waarden in de industrie bovendien. De voedingssector staat nog maar aan de vooravond wat de mogelijkheden van precisiefermentatie betreft. Met Paleo nemen we resoluut een voortrekkersrol in de transitie naar duurzame en ethische voeding.”