Na Antwerpen nu ook in Gent aanslag tegen schoonheidssalon

Met vuurwerk en brandversnellers is dinsdagochtend brand gesticht in een schoonheidssalon aan de Tentoonstellingslaan in Gent. Een vestiging van dezelfde keten in Antwerpen kreeg vorige week ook al een aanslag met een molotovcocktail te verduren.

De politie kreeg rond 3.20 uur verschillende oproepen naar aanleiding van een luide knal in de Tentoonstellingslaan, in de buurt van het Zuidpark. Getuigen spraken ook van een lichtflits. Politie, brandweer, labo en DOVO (de ontmijningsdienst van het leger) kwamen ter plaatse en er werd een perimeter ingesteld.

Op de gelijkvloerse verdieping van het pand is een schoonheidssalon gevestigd en er wonen kotstudenten in de rest van het gebouw. Een voorbijganger kon het vuur blussen met een brandblusser. Er vielen geen gewonden en de schade bleef beperkt. Het glas van de voordeur van het schoonheidssalon werd vernield.

Brandversnellers

“De precieze omstandigheden van de brand zijn nog onzeker”, zegt parketmagistraat Bernadette Baeyens. “Een branddeskundige onderzoekt momenteel wat er is gebeurd. Over de dader is nog niets geweten, maar het staat wel vast dat de brand is aangestoken.” Dat laatste gebeurde volgens de eerste bevindingen met pyrotechnisch materiaal (vuurwerk) en brandversnellers. Er werden stalen genomen voor verder onderzoek.

Opvallend is dat vorige week in Antwerpen, meer bepaald in Wilrijk, een molotovcocktail werd gesmeten naar een schoonheidssalon van hetzelfde bedrijf. Waarom het bedrijf wordt geviseerd is voorlopig onduidelijk.