Poetin klopt vooral op oude nagels in langverwachte en lange speech: “Westen heeft geest uit fles gelaten, wij deden alles om oorlog te vermijden”

De Russische president Vladimir Poetin heeft dinsdagvoormiddag zijn langverwachte jaarlijkse toespraak voor het Russische parlement gehouden. Die blonk vooral uit in lengte, maar amper in nieuwe ontwikkelingen. Poetin haalde vooral opnieuw uit naar het Westen, met gekende verwijten over westerse bedreigingen die de oorlog in Oekraïne onvermijdelijk maakten. Hij kondigde ook aan dat Rusland zijn deelname aan een belangrijk kernontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten opschort.

“Ik spreek op een moeilijk en cruciaal moment voor Rusland, in een periode van enorme veranderingen in de hele wereld,” stak Poetin met een traditioneel tikje vertraging van wal in het evenementencentrum Gostiny Dvro in Moskou, waar de Russische parlementsleden en een selectie van militairen die in Oekraïne hadden gevochten zich hadden verzameld.

“We hebben er alles aan gedaan om het Donbas-probleem vreedzaam op te lossen”, zei Poetin. “Maar het Westen had een ander scenario voorbereid. Het regime in Kiev hield gesprekken over de levering van wapens voor het begin van de speciale militaire operatie. Het Westen heeft zijn bevolking cynisch bedrogen.”

© AFP

Oorlog uitgelokt

“We zagen dat de bedreiging groeide: dat er een bloedige operatie in de Donbas werd voorbereid”, beweerde Poetin. “Zij zijn deze oorlog begonnen. Wij hebben er alles aan gedaan om die te stoppen. Het Westen mikt op onbegrensde macht. Het Westen heeft de geest uit de fles gelaten. Het Westen wil de aandacht van hun bevolking afleiden van corruptieschandalen en andere problemen. Het Westen heeft Oekraïne lang geleden al anti-Russisch gemaakt.”

“Dat anti-Russische project veroorzaakt agressie, stookte oorlog in Europa. De verantwoordelijkheid voor de escalatie in Oekraïne ligt bij de westerse elites. Het Westen wil van een lokaal conflict een wereldwijd conflict maken. Het bestaan van ons land staat op het spel. Maar het is onmogelijk om ons land te verslaan op het slagveld.”

Poetin beloofde dan ook vooral om de oorlog in Oekraïne voort te zetten. “Om de veiligheid van ons land te waarborgen, en om de bedreigingen van een neonazistisch regime weg te nemen dat sinds de staatsgreep van 2014 in Oekraïne bestaat, is besloten om een speciale militaire operatie uit te voeren. En we gaan stap voor stap, zorgvuldig en methodisch, de doelstellingen bereiken die voor ons liggen.”

© AFP

“Decadent Westen”

Poetin beschuldigde het Westen ervan de oorlog in Oekraïne te gebruiken om Rusland “af te maken” en verantwoordelijk te zijn voor de escalatie. “Het Westen wil de architectuur van de internationale verhoudingen die bestond sinds de Tweede Wereldoorlog verbreken. De elites van het Westen maken geen geheim van hun doel: Rusland een strategische nederlaag toebrengen, dit wil zeggen voor eens en altijd met ons afrekenen”, zei hij.

De president beweerde ook dat het Westen van pedofilie “de norm” maakt. “Kijk wat ze met hun eigen volk doen: de vernietiging van gezinnen, van culturele en nationale identiteiten, de perversie en het misbruik van kinderen tot en met pedofilie worden tot norm verklaard. En priesters zijn verplicht huwelijken tussen homoseksuelen in te zegenen”, zei hij in zijn toespraak.

“Het Westen probeert onze samenleving te verdelen. Ze gokken op verraders. Maar wij zullen nooit zijn zoals de westerse elites, die zich wagen aan heksenjachten. De meerderheid van ons volk steunt onze acties in de verdediging van de Donbas. Ik wil het Russische volk bedanken voor hun vastberadenheid en steun.”

© via REUTERS

Geannexeerde regio’s

De president beloofde ook wederopbouw en jobs in de door Rusland geannexeerde regio’s in Oekraïne, wat hem op een staande ovatie van de honderden toehoorders kwam te staan. Rusland controleert voorlopig slechts een deel van de regio’s Loegansk, Donetsk, Zaporizja en Cherson, die in strijd met het internationaal recht zijn geannexeerd.

“De nieuwe Oekraïense territoria kozen ervoor om bij Rusland te komen, ondanks de dreigementen van de nazi’s”, verdedigde Poetin de annexatie. “Aan de kinderen in de Donbas en aan degenen die daar ooit geboren zijn, wil ik zeggen: Rusland laat jullie niet in de steek, we komen eraan, we komen je helpen. We zullen de sociale steunprogramma’s voor die nieuwe gebieden uitbreiden. We zullen er alles aan doen opdat er terug vrede heerst in ons land.”

© AP

Economische sancties

“Het Westen bevecht ons op het economische front”, verwees Poetin naar de westerse sancties tegen Rusland. “Maar ze zullen daar niet in slagen. Het Westen heeft enkel prijsstijgingen en het verdwijnen van jobs uitgelokt. Het Westen heeft ons goud en onze geldreserves gestolen. Ze willen ons volk doen lijden. Maar de Russische economie is veel sterker gebleken dan het Westen dacht.”

“Rusland heeft alle financiële reserves die het nodig heeft om de nationale veiligheid te garanderen, en om zichzelf ondanks de westerse sancties te ontwikkelen”, aldus Poetin. “We werken samen met andere landen om nieuwe betalingssystemen en financiële architectuur op te bouwen.”

© AP

Nucleair ontwapeningsverdrag met VS “opgeschort”

Poetin bleef bijna anderhalf uur lang aan het woord, maar van nieuwe beslissingen was amper sprake. De president kondigde enkel aan dat Rusland zijn deelname aan New START, het laatste belangrijke nucleaire ontwapeningsverdrag met de Verenigde Staten dat beide landen in 2002 ondertekenden, opschort. “We mogen geen inspecties meer uitvoeren op hun basissen. Er kan dan ook geen sprake van zijn dat zij inspecties uitvoeren op Russisch grondgebied. Dergelijke westerse eisen zijn absurd”, klonk het. Dat de inspecties in het kader van dat verdrag niet langer doorgaan, was al langer bekend.

“Alle kernraketten van het Westen staan op Rusland gericht”, beweerde Poetin ook. “De westerse leiders verbergen dit zelfs niet, integendeel: ze bevestigden dit onlangs nog in hun communicatie aan de westerse bevolking.” Poetin beweerde vervolgens dat de Verenigde Staten nieuwe kernwapens ontwikkelen. “Maar als zij kernwapens willen uittesten, zullen wij ook testen uitvoeren. Maar wij zullen nooit de eerste zijn die een kernraket lanceert, wij verkondigen geen leugens. Is het Westen dom? Is het cynisch? Anders begin je dit soort oorlog niet tegen Rusland.”

Poetin kondigde verder ook enkele sociale programma’s aan, zoals een speciaal fonds voor de families van gesneuvelde soldaten, en een fonds dat ervoor moet zorgen dat “alle Russische jongeren de kans krijgen om te studeren”. Families met meer dan twee kinderen zullen ook minder belastingen moeten betalen, met name bij de aankoop van vastgoed. “Families moeten kwaliteitsvol kunnen leven”, aldus Poetin.

© AP

“Rusland is een bijzonder land”

Poetin sloot zijn toespraak af met een poging om het patriottisme in Rusland aan te wakkeren. “Ik zeg dit zonder culturele superioriteit of arrogantie, maar Rusland is een bijzonder land, een uniek land. Wij doorstaan elke ramp: het Russische volk is een unicum dat nimmer zal vergaan. Wij hebben oorlogen meegemaakt, sancties vanuit de hele wereld om ons op de knieën te krijgen, wij hebben honger gekend, wij hebben drama’s gekend. Maar wij herrijzen na elke uitdaging en ramp. Wij zijn Rusland, en wij zijn niet te bevatten of te beschrijven door eender wie niet Russisch is.”

“Tot slot wil ik nogmaals de hoeksteen van onze samenleving bedanken: het Russische gezin, de burgers, de kinderen”, besloot Poetin. “Ik weet zeker dat de handgeschreven brieven die kinderen naar onze soldaten aan het front sturen hen een hart onder de riem steken en de moed geven om verder te vechten. Ook zij die een deel van hun spaargeld aan de militaire operatie hebben geschonken mogen niet onderschatten hoe groot de impact is voor onze soldaten. Die gulle giften helpen onze soldaten om sneller weer thuis te zijn.”

© EPA-EFE

“Poetin leeft in realiteit waar dialoog en gerechtigheid onmogelijk zijn”

Volgens Michailo Podolyak, een topadviseur van de Oekraïense president Zelenski, bewijst de toespraak van Poetin dat de Russische president “in een realiteit leeft waar dialoog over het internationale recht en gerechtigheid niet mogelijk zijn”. “Hij is alle voeling met de realiteit verloren”, klinkt het. “Dit toont de hopeloosheid van zijn positie aan: de Russische elites zullen zich beginnen ergeren, en beginnen twijfelen aan de capaciteiten van Poetin.”

Ook volgens Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, dwaalt Poetin. “Niemand valt Rusland aan. Het idee dat het land door Oekraïne of wie dan ook militair wordt bedreigd, is absurd.”