Jeff Hoeyberghs vrijgesproken voor grootste deel van lezing aan UGent, 1.000 euro boete voor 3 passages

Plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs (62) is in beroep grotendeels vrijgesproken voor de uitspraken die hij deed op een veelbesproken lezing aan de UGent in 2019. Zo deed hij vrouwonvriendelijke uitspraken. “Maar dit was niet aanzetten tot haat!”, meent het hof. Al werd hij voor drie specifieke uitspraken wel veroordeeld tot een boete van 1.000 euro.

Jeff Hoeyberghs moest zich voor de rechtbank verantwoorden voor seksisme en discriminatie na een veelbesproken lezing aan de UGent in 2019. Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) gaf Hoeyberghs op 4 december 2019 een lezing waarin hij een reeks seksistische en denigrerende opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen.”

© rr

Volgens het hof van beroep zocht Hoeyberghs wel de grenzen op van het toelaatbare, maar worden zijn uitspraken beschermd door de vrijheid van meningsuiting. “Het is beledigend, maar het zet niet aan tot haat en geweld.” Andere uitspraken zoals: “vrouwen worden het best ontmaagd op hun veertiende, na hun twintigste leren ze het niet meer”, beschouwt het hof als satire. “Het is een kennelijke overdrijving als humor. Maar het is niet aan de strafrechter om te oordelen over de smaak van humor.”

Voor drie uitspraken werd Hoeyberghs wel veroordeeld: zo beledigde hij professor Christine Van Broeckhoven, vergeleek hij vrouwen met honden en noemde hij kinderen van alleenstaande moeders ‘uitschot’.

Voor de drie bewezen aantijgingen krijgt Hoeyberghs een boete van 1.000 euro. Het instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen krijgt 1 euro schadevergoeding. De schadevergoeding van de UGent werd afgewezen. Het hof oordeelt dat universiteiten al van oudsher platformen zijn voor het uiten van meningen en daardoor geen reputatieschade leed.

Hoeyberghs werd aanvankelijk door de correctionele rechtbank van Gent veroordeeld voor seksisme en discriminatie. De plastisch chirurg kreeg in eerste aanleg tien maanden cel waarvan de helft met uitstel en een geldboete van 8.000 euro, maar die uitspraak werd dus grotendeels verworpen. (osw)

