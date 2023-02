Voor eerst in bijna elf jaar 3 procent rente op staatsbon

De Belgische schatkist geeft op 4 maart opnieuw staatsbons uit. Voor het eerst in bijna elf jaar ligt de rente op 3 procent, zo blijkt uit gegevens van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Er zullen staatsbons worden uitgegeven met twee verschillende looptijden. Aan de staatsbon op 3 jaar hangt een rente van 2,6 procent, de staatsbon op 10 jaar gaat gepaard met een rente van 3 procent. Inschrijven kan van 23 februari tot en met 3 maart.

De laatste keer dat een staatsbon 3 procent opleverde, was in juni 2012. Toen was dat op staatsbons met een looptijd van 8 jaar.