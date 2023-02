B-Fast team in Turkije is veilig na tweede aardbeving: “Veel mensen met acute stress”

Exact twee weken na de aardbeving in Turkije en Syrië – waarbij al zeker 44.000 mensen het leven lieten – beefde de aarde er gisteren opnieuw. Verzwakte gebouwen zijn in beide landen ingestort, het aantal doden zou beperkt blijven. Ook het Belgisch veldhospitaal bleef gespaard. Maar het is nog niet gedaan, volgens geoloog en expert in seismiek Manuel Sintubin (KU Leuven): “Dit kan nog weken, maanden en zelfs jaren duren”.