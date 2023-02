Oproep 12-12 bracht al meer dan 6,4 miljoen euro op: “Maar nieuwe aardbeving maakt noden op terrein nog groter”

“De solidariteit voor de slachtoffers van deze verschrikkelijke ramp wordt duidelijk verdergezet.”, zegt Gilles Van Moortel, Coördinator van het 12-12 consortium. “Dankzij deze steun zullen de hulporganisaties hun operaties in Turkije en Syrië verder kunnen opschalen in de grensregio tussen Turkije en Syrië. Deze regio werd maandag 20 februari opnieuw getroffen door twee aardbevingen”.

De lidorganisaties van het Belgisch Consortium voor noodhulpsituaties zijn hard aan het werk in de getroffen regio en leveren de nodige humanitaire hulp, klinkt het in een persbericht. Er wordt onder andere gezorgd voor kleding, maaltijden, matrassen, dekens, zuiver water, eerste hulp, psychosociale bijstand en sanitaire voorzieningen.

“Het dusver ingezamelde bedrag is heel bemoedigend. We zijn het publiek, de media en de overheden die onze oproep steunen in een soms moeilijke economische context, heel dankbaar.”, zegt Gilles Van Moortel. “Deze solidariteit moet worden verdergezet. De hulporganisaties zijn helaas nog niet aan het einde van hun opdracht. Vele miljoenen mannen, vrouwen en kinderen ondergingen 4 aardbevingen op 2 weken tijd. Zij hebben alles nodig en zeker onze hulp.”

De oproep van 12-12 startte op 12 februari en loopt tot 31 juli 2023. Elke gift die tijdens deze periode wordt gedaan voor een minimumbedrag van 40 euro, geeft recht op een fiscaal attest voor volgend jaar.

Giften blijven welkom via het 12-12 bankrekeningnummer BE 19 0000 0000 1212 en online via www.1212.be .