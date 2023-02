Vakbonden dreigen tankstations van Total lam te leggen

De vakbonden dreigen volgende week meerdere tankstations van TotalEnergies lam te leggen. Dinsdag brak al een spontane staking uit in het tankstation van de Franse groep langs de E19 in Waarloos.

Een al langer aanslepend sociaal conflict over de loonschalen is de aanleiding tot de actie. “Volgens de sectorakkoorden zou het grootste deel van de tankstationmedewerkers onder andere barema’s moeten vallen, waardoor ze meer zouden verdienen”, zegt Kevin Kiggen, secretaris bij ACV Puls. Volgens hem gaat het om zowat 400 werknemers.

De vakbonden en de directie onderhandelen al een jaar over de kwestie. Deze week was er een nieuw overleg gepland, maar twee dagen op voorhand zou de directie dat hebben afgezegd.

Het is die “respectloze” houding van de directie die tot de spontane staking heeft geleid in Waarloos, waar de zowat 20 à 25 medewerkers de winkel en het servicepunt dichthouden. Tanken laten ze wel nog toe, net als een toiletbezoek. De actie wordt gesteund door de christelijke vakbond ACV Puls en de liberale ACLVB en hun Franstalige tegenhangers, net als de Franstalige socialistische bediendenbond SETCa.

Als de directie niet snel met een afdoende reactie komt, dan zullen de vakbonden de acties volgende week uitbreiden naar andere tankstations in eigen beheer van TotalEnergies, waarbij ze ook overwegen om het tanken zelf te blokkeren. Volgens Kiggen gaat het in totaal om 96 vestigingen, waarvan 12 langs de snelwegen, met winkels. “De actiebereidheid is groot”, luidt het.

De woordvoerder van TotalEnergies was voorlopig niet bereikbaar voor een reactie.