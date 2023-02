JOUW MENING. Maak jij je zorgen om de gevolgen van klimaatverandering in Vlaanderen?

Vlaanderen staat op plaats 64 van de meest kwetsbare gebieden als gevolg van klimaatverandering. Dat blijkt uit een nieuwe studie van klimaatspecialisten van het Cross Dependency Initiative (XDI). De studie voorspelt voor meer dan 2.600 regio’s wereldwijd de kans op schade door extreme weersomstandigheden of een stijgend zeeniveau. Volgens Wim Thiery, professor klimaatwetenschap aan de VUB, staat Vlaanderen zo hoog omdat we met een beperkte waterbeschikbaarheid zitten, heel dicht bevolkt zijn en omdat er veel verharding is. We lopen risico op overstromingen, omdat veel gebieden laag liggen, en onze steden zijn kwetsbaar voor hittegolven. Maak jij je zorgen om de gevolgen van klimaatverandering in Vlaanderen?