Politie stoot op 24 kilogram cannabis en 16.000 xtc-pillen tijdens huiszoeking bij drugsdealer

De Brusselse politie heeft afgelopen weekend de hand kunnen leggen op zo’n 24 kilogram cannabis en 16.000 xtc-pillen in een appartementsgebouw in Neder-Over-Heembeek. Twee vermoedelijke drugsdealers werden opgepakt en zijn inmiddels aangehouden.

Een patrouille van de lokale politie vermoedde zaterdagavond dat er drugs werden verkocht vanuit een appartementsgebouw in Neder-Over-Heembeek. Ze voerde een observatie uit en al snel stopte er een eerste voertuig aan het pand. De passagier stapte uit, ging naar binnen en stapte enkele minuten later weer in de wagen. De auto werd tegengehouden en de passagier bekende dat hij net 25 gram marihuana had gekocht. Beide inzittenden werden opgepakt.

Een tijdje later zagen de politie-inspecteurs de bestuurder van een tweede voertuig het appartement betreden, om na enkele minuten opnieuw te vertrekken. Ook hij werd tegengehouden en verklaarde dat hij 25 gram marihuana had gekocht. De politie ging nadien over tot een huiszoeking in het gebouw, met de steun van de Anti-Overvalbrigade van het Brusselse politie.

Biljettenteller

“Daarbij werden grote hoeveelheden drugs aangetroffen”, meldt een woordvoerder. “Het gaat om 23,953 kilo cannabis en ongeveer 16.000 Xtc-pillen. Er werden ook 7.950 euro en een biljettenteller aangetroffen. Er bevonden zich twee personen in het appartement, die niet de rechtmatige huurders zijn. De twee verdachten werden gearresteerd en ter beschikking gesteld van de gerechtelijke overheden. Zij werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter.”