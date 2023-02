Zuid-Afrikanen hebben nog amper 12 uur elektriciteit per dag

Zuid-Afrika heeft al maanden te kampen met een energiecrisis, met elke dag stroomonderbrekingen. Eerder deze maand werd nog de noodtoestand uitgeroepen, zodat de regering extra middelen kan vrijmaken om de energiecrisis te bestrijden.

Volgens Eskom zijn zondag acht stroomproductie-eenheden in verschillende krachtcentrales uitgevallen. Daardoor is er minder capaciteit, en hebben burgers dus nog maar iets meer dan een halve dag elektriciteit per dag.

Er zijn al sinds 2007 met de regelmaat van de klok stroomonderbrekingen in Zuid-Afrika. Het land met 60 miljoen inwoners is rijk aan kolen en blijft voor meer dan 80 procent van zijn energieproductie rekenen op zijn verouderde en slecht onderhouden kolencentrales, die steeds vaker uitvallen. Het staatsbedrijf Eskom, dat verantwoordelijk is voor 95 procent van de elektriciteitsvoorziening, wordt ook beschuldigd van corruptie en wanbeheer. Eskom heeft voor omgerekend zowat 25 miljard euro schulden.

In november ondertekende Zuid-Afrika kredietovereenkomsten met Frankrijk en Duitsland ter waarde van 600 miljoen euro, om het Afrikaanse land te ondersteunen bij de overgang naar meer milieuvriendelijke energieproductie.