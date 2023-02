Dokter Jeff Hoeyberghs is in beroep deels vrijgesproken voor zijn “seksistische en discriminerende” uitspraken tegen vrouwen en andere groepen tijdens een universiteitslezing in 2019. Tien maanden cel en 8.000 euro boete werd herleid naar 1.000 euro boete. “Toch veroordeeld voor drie passages. Dat blijft onaanvaardbaar. Ik ga hier niet voor zwijgen”, reageerde Hoeyberghs.