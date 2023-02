Minstens drie blauwhelmen gedood in Mali

Bij een aanval op een konvooi van de Verenigde Naties in het West-Afrikaanse land Mali zijn minstens drie blauwhelmen gedood. Vijf andere soldaten raakten zwaargewond toen een voertuig in het centrum van het land over een explosief reed. Dat heeft de VN-missie Minusma dinsdag bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk uit welk land de slachtoffers komen.

In Mali worden nog steeds ruim 12.000 soldaten ingezet in het kader van de stabiliseringsmissie van de VN. Tot en met eind mei 2022 werden 182 leden van de VN-missie gedood bij aanvallen of aanslagen.

Mali, met zijn ongeveer 20 miljoen inwoners, is politiek erg instabiel. In delen van het land zijn ook islamistische terreurgroepen actief. Sinds de meest recente staatsgreep in mei 2021 wordt het land in de Sahel geleid door de militaire regering van generaal Assimi Goita. Westerse landen bekritiseren de Malinese regering vanwege onder meer haar nauwe betrekkingen met Rusland.