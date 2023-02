Antwerp absolute koploper in boven de stand leven, slechts vijf clubs hebben geen kapitaalsverhoging nodig

Antwerp-voorzitter Paul Gheysens pompt nog eens 47,5 miljoen euro in zijn club. Antwerp wordt hiermee de absolute Belgische recordhouder in kapitaalsverhogingen de jongste vijf jaar. Maar Gheysens is niet de enige die tekorten moet bijpassen. Ook veel andere clubs moeten telkens weer iemand laten bijbetalen omdat ze boven hun stand leven. Alleen Genk, Gent, Charleroi, Zulte Waregem en Kortrijk hebben in vijf jaar geen kapitaalsverhoging doorgevoerd.