Dorp in de ban van ‘smurfenmysterie’: waar komen de blauwe voetstappen en poppetjes vandaan?

Smurfenvoetstapjes staan op heel wat plekken in Grembergen op het voetpad geschilderd. De wezens zelf laten zich maar zelden zien. — © IF

Blauwe voetstapjes op het voetpad: in Grembergen, deelgemeente van Dendermonde, duiken ze opeens op meerdere plekken op. Achter de vitrines bij enkele handelaars zijn ook smurfenpopjes opgedoken. Wat de blauwe wezentjes er komen doen, is nog onduidelijk.

Vooral aan handelszaken staan blauwe voetjes op de voetpaden geschilderd in Grembergen. Een actie? Een welbewust gecreëerd mysterie? Wie zal het zeggen? De handelaars in elk geval niet. Zij hebben dan wel smurfenpopjes in hun etalages staan, ze willen er niets over kwijt.

Eén en ander leidt tot vermoedens en suggesties op sociale media, want het is nu al meer dan een week dat de vreemde wezentjes in Grembergen op bezoek zijn. Geen kaboutertjes die alle werk opknappen, dus, maar wel de beroemde tekenfilm- en stripfiguurtjes van Peyo.

Meer blauw op straat?

Misschien weten de inwoners iets meer? Gaat het over een aankondiging van de reuzenstoet, of van de jaarlijkse kermis? “Er wordt alleszins over gepraat”, zegt Gino Bertin. “Mocht het richting Kermesdestag gaan, dan zouden er wel groepen op springen. Misschien wil Grandioos Grembergen binnenkort een nieuwe Grote Smurf bekendmaken? Of wil de lokale politie meer blauw in onze straten? Het Werk van den Akker (de organisatie achter de volkstuintjes, red.) zal het zeker niet zijn, want smurfen hebben geen groene vingers.”

Het is dus voorlopig gissen voor de bewoners, vooral omdat er geen lijn te trekken valt in de locaties waar er blauwe voetjes en smurfenpopjes opduiken. “Ik zag al wat passeren op Facebook en voor de kapper en aan de supermarkt staan er blauwe voetjes”, zegt Wim Impens. “We zien ze al een hele week her en der verschijnen. Onze nieuwsgierigheid is alvast geprikkeld. We zijn benieuwd wat het gaat worden.”

Nog niet opgeëist

Voorlopig wordt de stunt door niemand opgeëist, ook niet door een vereniging. Waarschijnlijk wordt binnenkort wel duidelijk worden de bedoeling is van de aanwezigheid van de smurfen in de Dendermondse deelgemeente. Wij vonden alvast niemand die meer klaarheid kon verschaffen. En er is ons ook geen Grembergenaar bekend die een band heeft met de blauwe wezentjes.