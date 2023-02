Lichaam gevonden aan watertorens Park Spoor Noord in Antwerpen

Aan de watertorens aan Park Spoor Noord is maandagnacht een man om het leven gekomen. Een autopsie moet duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

De hulpdiensten werden iets na 1 uur gestuurd naar de hoek van de Halenstraat en de Schijnpoortweg, aan Park Spoor Noord. Ter plekke troffen ze een zwaargewond persoon aan. De hulpdiensten begonnen meteen met reanimatie, maar de man overleed ter plaatse. Het gerechtelijk lab en de wetsdokter kwamen ter plaatse voor sporenonderzoek.

Wie het slachtoffer is, is nog niet gekend. Ook de doodsoorzaak blijft onduidelijk. Mogelijk is hij van de watertorens gevallen of gesprongen. “Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen”, aldus woordvoerder Kristof Aerts van het Antwerps parket.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.