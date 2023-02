Directie wendt met beloftes staking bij Total-tankstations af

Er komt volgende week geen nationale staking bij de tankstations van TotalEnergies in België. Nadat het personeel van de vestiging langs de E19 in Waarloos dinsdag spontaan het werk had neergelegd, bereikten de vakbonden en de directie een akkoord om voort te onderhandelen.

Een al langer aanslepend sociaal conflict over de loonschalen was de aanleiding tot de actie, waarbij zowat 20 à 25 medewerkers de winkel en het servicepunt dichthielden. Tanken lieten ze wel nog toe, net als een toiletbezoek.

“Volgens de sectorakkoorden zou het grootste deel van de tankstationmedewerkers onder andere barema’s moeten vallen, waardoor ze meer zouden verdienen”, aldus Kevin Kiggen, secretaris bij ACV Puls. Volgens hem gaat het om zowat 400 werknemers.

Overleg afgezegd

De vakbonden en de directie onderhandelen al een jaar over de kwestie. Deze week was er een nieuw overleg gepland, maar de vakbonden hekelen dat de directie dat kort op voorhand heeft afgezegd. Kiggen had het over een “respectloze houding” en de vakbonden dreigden de staking volgende week uit te breiden naar de in totaal 96 vestigingen, waarvan 12 langs de snelwegen, met winkels van TotalEnergies in eigen beheer.

Volgens Kiggen zijn de directie en de vakbonden overeengekomen om voort te onderhandelen in april. “De directie heeft nu engagementen rond de barema’s op papier gezet”, aldus de ACV’er. Mocht ze haar woord niet houden, dan gaan de vakbonden opnieuw over tot actie, benadrukte hij wel.

TotalEnergies-woordvoerster Maya Zouridakis bevestigde dinsdagnamiddag dat de staking in Waarloos voorbij was en dat de directie en de vakbonden het eens waren geraakt om in dialoog te blijven gaan. Volgens haar was de heisa van dinsdag te wijten aan “een agendamisverstand”. Wat de loonschalen betreft, wil TotalEnergies niet in detail treden.