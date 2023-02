“Hij kwam me, blind van woede en schuimbekkend, een lesje leren”: vader die eigen kinderen folterde, krijgt voorlopig geen straf

LEES OOK.Dochter smeekt vader in tranen, maar die ontkent: “Geef alstublieft toe wat je ons al die jaren hebt aangedaan”

Het gezin ging jarenlang gebukt onder de terreur van hun vader. Pas meer dan een decennium later raapten de kinderen de moed bij elkaar, en kwamen ze naar buiten met de gruwel die ze hebben moeten doorstaan in hun jeugd. “Tot op vandaag lijd ik onder de foltering die we moesten ondergaan en heb ik psychologische bijstand nodig”, sprak de zoon op het proces van 17 januari.

De feiten die zich afspeelden in het huishouden zijn hallucinant. “De vader heeft jarenlang angst geïmplementeerd in het gezin”, klonk het bij de advocaat van de slachtoffers. “De kinderen brachten hun jeugdjaren in pure angst door, en de gevolgen daarvan zijn nu nog zichtbaar. Zowel psychisch als fysiek.”

Blind van woede en schuimbekkend

Vader M. was een hondenliefhebber. Hij had steeds tien tot vijftien honden die hij opleidde tot pure vechtmachines. Zijn toen 12-jarige zoon werd mee ingeschakeld in de trainingen. Hij kreeg een beschermingspak aan en werd dan aangevallen door honden. Ook de dochter kreeg af en toe die taak toebedeeld. Met tranen in de ogen deed ze haar verhaal in de rechtbank.

“Op een dag lukte de training van de honden niet. Ik werd met de haren tegen de grond geduwd en kreeg slagen en trappen op mijn gezicht terwijl ik in een bolletje gekruld op de grond lag”, vertelt ze. “Ik kon ontsnappen en me verstoppen in mijn kamer. Maar mijn vader kwam zelfs tot daar om mij, blind van woede en schuimbekkend, een lesje te leren. Ik stond regelmatig in voor de afwas en moest de eetbakken van de honden uitwassen, die vol uitwerpselen hingen. Als ik dat niet goed deed, dan werd ik met mijn hoofd in het hete afwaswater geduwd”, vertelde ze geëmotioneerd.

Vader blijft ontkennen

Tot op vandaag blijft de vader de aantijgingen ontkennen. “Ik ga geen prijzen winnen voor vader van het jaar, maar ik heb mijn kinderen niet gefolterd. Misschien had ik wel een paar situaties iets rustiger moeten aanpakken”, klonk het op zijn proces. “Geef alstublieft toe wat je ons al die jaren hebt aangedaan. Dat is het enige dat we willen horen”, smeekte de dochter nog aan haar vader. Iets wat M. niet in het minst raakte.

De procureur achtte de feiten echter bewezen en eiste drie jaar cel voor de man. “Er zijn genoeg verklaringen van getuigen dat de man een ‘kort lontje’ heeft. De kleinste banaliteit was voldoende om zijn kinderen fysiek en mentaal te mishandelen”, klonk het bij de procureur. Dinsdag sprak de voorzitter echter geen straf uit voor de man. De correctionele rechtbank is onbevoegd in deze zaak. “Op foltering van minderjarigen staan straffen van 20 jaar en meer”, was de motivatie. “Voor deze zaken zijn enkel de hoven van assisen bevoegd.”

Gevolg hiervan is dat de zaak normaliter opnieuw de raadkamer zal moeten passeren. Die zal dan het dossier dienen over te maken naar de procureur-generaal bij het hof van beroep, waarna de kamer van inbeschuldigingstelling op vordering van de procureur-generaal de zaak al dan niet zal moeten doorverwijzen naar het hof van assisen. Uiteindelijk zal dus hoogstwaarschijnlijk een volksjury moeten beslissen over de schuld en al dan niet de strafmaat.