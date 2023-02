De straffe cijfers van Thibaut Courtois tegen Liverpool: de Rode Duivel verloor nog maar één van de elf confrontaties tegen Liverpool

Thibaut Courtois (30) bezorgde Real Madrid vorig seizoen de Beker met de Grote Oren door in de finale van de Champions League fenomenaal te keepen tegen Liverpool. Vanavond in de achtste finale van het kampioenenbal krijgen we een heruitgave van die finale. Trekt de Rode Duivel opnieuw aan het langste eind? Zijn statistieken doen alvast het beste vermoeden.