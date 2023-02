Domper voor Manchester City: Kevin De Bruyne ontbreekt in selectie voor Champions League-duel tegen RB Leipzig

© Gareth Evans/News Images/Sipa US

Manchester City kan woensdagavond in zijn heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League op bezoek bij RB Leipzig niet rekenen op Kevin De Bruyne. De Belgische spelmaker van de Citizens zit niet in de 22-koppige selectie die coach Pep Guardiola dinsdag bekendmaakte voor de afreis naar Duitsland.