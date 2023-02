Rusland vraagt VS om “soldaten en materieel” van NAVO terug te trekken uit Oekraïne

De Amerikaanse ambassadeur in Rusland Lynne Tracy (rechts) ontving de vraag van Moskou. — © via REUTERS

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat “soldaten en materieel” van de VS en de NAVO worden teruggetrokken uit Oekraïne. Lynne Tracy, de Amerikaanse ambassadeur in het land, werd dinsdag op het ministerie in Moskou ontboden om die boodschap over te brengen.

Tracy heeft op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een brief gekregen waarin Moskou de militaire hulp van de westerse landen aan Kiev hekelt. “Washington zou bepaalde maatregelen moeten nemen om de de-escalatie te garanderen, in het bijzonder de terugtrekking van troepen en militair materieel van de VS en de NAVO en een beëindiging van de activiteiten tegen Rusland”, zo staat onder meer in de verklaring.

In de mededeling van Moskou wordt ook gesteld dat de westerse wapenleveringen aan Kiev “duidelijk de valsheid en de leugen aantonen van de Amerikaanse bewering dat de VS geen partij is in het conflict”.

Voorts wordt aan Washington gevraagd “verklaringen te geven voor de explosies aan de gasleidingen Nord Stream 1 en 2 en zich niet te mengen in het objectieve onderzoek naar de schuldigen”.

Het verzoek van Moskou kwam er kort na afloop van een uitgebreide toespraak van Vladimir Poetin dinsdag. De Russische president stelde daarin dat de westerse landen het conflict in Oekraïne gebruiken om af te rekenen met Rusland.