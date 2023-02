Mag Dikkebus nog wel zo heten? Beklad plaatsnaambord is knipoog naar herschreven boeken van Roald Dahl

“De vele reacties, zoals van Marc De Bel en Linde Merckpoel, en de mopjes op sociale media inspireerden me om zelf aan de slag te gaan met woorden, die beginnen met lelijk of dik”, vertelt Diederik.

Zoals Westhoekstad Diksmuide. “Maar ik koos voor Dikkebus, want Enormebus bekt goed en beter dan Enormsmuide. Ik plukte een foto van het net, ging aan de slag met het programma Adobe Photoshop en plaatste het resultaat op mijn Facebookpagina. Tot mijn verbazing ging de foto een eigen leven leiden op tal van andere pagina’s.” (Lees verder onder de foto)

De creatie van Diederik. — © ptb

Ook de reacties bleven niet uit. De foto inspireert tot andere grapjes, zoals de “Enormebusseweg” in Ieper of een “herdruk van de Enorme Van Dale”. Anderen nemen de kwestie serieus en spuien hun mening. Van “waar is het beginnen verkeerd lopen, vroeg de man met minder haar op zijn hoofd zich af” tot “als ik een jaar of zeven was, was ik ook redelijk zwaar”.

Twijfel over echtheid

“Mensen twijfelen zelfs of dit echt is en wijzen met een beschuldigende vinger naar de woke-generatie. Blijkbaar is het goed gefotoshopt”, lacht Diederik, die de commotie bekijkt het “met een dubbel gevoel”. (Lees verder onder de foto)

Het bewuste bord zag er dinsdagnamiddag nog normaal uit. — © Thijs Pattyn

“Ik werk sinds vorig schooljaar als leerkracht Beeld en Artistieke Vorming in verschillende secundaire scholen in Ieper”, zegt hij. “We sensibiliseerden recent nog rond pestgedrag op school. Mensen hoeven niet dik of lelijk genoemd te worden. Onze taal evolueert: we spreken ook niet meer zoals in de middeleeuwen. Bepaalde woorden zullen nu eenmaal verdwijnen.”

Bijbel herschrijven?

“Aan de andere kant: het is ooit zo geschreven, laat het dan zo. Voorlezende ouders of leerkrachten kunnen daar best een woordje uitleg bij geven. Moeten we de Bijbel straks ook herschrijven? Ik ben dus niet eenduidig voor of tegen.”

Een komische benadering dan maar. “In bijberoep werk ik als zelfstandig grafisch vormgever en als cartoonist voor De Juristenkrant. Het ligt in mijn aard om visueel en woordelijk op een grappige manier uit de hoek te komen. Dat is een leuke bezigheid, ook in mijn vrije tijd. En dan ben ik ben dankbaar voor de fijne reacties: dikke merci!”