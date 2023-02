Nog 63 asielzoekers aanwezig in hotel in Ruisbroek

In het IBIS-hotel in Ruisbroek zijn dinsdag opnieuw een dertigtal mensen vertrokken richting een opvangplek van Fedasil. Dat meldt Jan Desmeth (N-VA), burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw, waarvan Ruisbroek een deelgemeente is. Zo zijn er op dit moment nog 63 asielzoekers aanwezig in het hotel.