Geen grote aankondigingen, wel veel onwaarheden: de speech van Poetin doorgelicht

Geen aankondiging van een algemene mobilisatie, noch een echte oorlogsverklaring of een nucleair dreigement. Poetin hield het in zijn jaarlijkse State of the Union op de gebruikelijke thema’s. Anderhalf uur lang klonk hij bitter, onverzettelijk en onverzoenlijk. Het grootste nieuws: Rusland bevriest de samenwerking in het nucleaire ontwapeningsakkoord New START. En zelfs dat lag in de lijn van de verwachtingen. Net als de vaststelling dat hij niet veel waarheden vertelde.