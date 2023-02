Jongen (9) zwaargewond na aanrijding

Zondag omstreeks 14 uur gebeurde er een verkeersongeval met gewonden in de Basilieklaan in Scherpenheuvel-Zichem.

Een 9-jarige jongen ontsnapte even aan de aandacht van zijn moeder en stak tussen twee geparkeerde voertuigen plots de rijbaan over. De bestuurster van een personenwagen die op de Basilieklaan in de richting van het centrum reed, zag het kind te laat waardoor een aanrijding niet kon vermeden worden. Het kind raakte ernstig gewond door het verkeersongeval. De MUG-dienst kwam ter plaatse en het kind werd nadien voor verdere verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Hij zou niet in levensgevaar verkeren. De Basilieklaan werd omwille van deze feiten een tijdlang afgesloten voor alle verkeer.