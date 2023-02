Tom Boonen en Lore uit elkaar, maar ze blijft “de vrouw van zijn leven”: “Zo’n uitspraak kan een signaal van respect zijn”

Tom Boonen en zijn vriendin Lore Van de Weyer zijn uit elkaar. Voor de voormalige wielrenner, die intussen een nieuw lief heeft, zal zijn ex wel altijd “de vrouw van zijn leven blijven”. Dj en producer Regi Penxten liet op valentijn dan weer weten dat zijn nieuwe vlam de vrouw van zijn leven is. Wat betekent het eigenlijk als iemand je zo omschrijft? En hoe praat je beter niet over een voormalige vriend(in)?