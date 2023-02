De hype rond Napoli is groot, ook Nederlands voetbalicoon gaat erin mee: “Ze zijn favoriet voor de Champions League”

Het leek nochtans een lastige campagne te gaan worden voor Napoli. Met Dries Mertens (Galatasaray), Lorenzo Insigne (Toronto FC), Kalidou Koulibaly (Chelsea) en Fabian Ruiz (PSG) vertrokken afgelopen zomer liefst vier vaste waarden. Maar de ploeg van trainer Luciano Spalletti vliegt als in de jaren met Diego Maradona en telt in de competitie al 15 punten meer dan eerste achtervolger Inter. De derde titel uit de clubgeschiedenis lijkt stilaan een feit.

In de 1/8ste finales van de Champions League treft het Eintracht Frankfurt, nadat het met 15/18 een groep won met Liverpool, Ajax en Rangers FC. Een haalbare kaart dus.

“Ik heb eerder al eens gezegd dat Napoli de favoriet is om de Champions League dit jaar te winnen”, aldus ex-winnaar Ruud Gullit in La Gazzetta dello Sport. “En ik ben nog niet van gedachte veranderd. Ze spelen het type voetbal dat iedereen wil zien, snel en verticaal. De Premier League-clubs zijn sterk, net als Bayern en Real, maar Napoli is toch nog van een ander niveau. Dit is een compleet en entertainend team, terwijl de ploegen van Maradona afhingen van Maradona. Dit Napoli kan de titel winnen en ver geraken in Europa.”

Topduo

Maar bij Napoli willen ze die favorietenrol nog wat afhouden. “We weten wat we kunnen, maar dat geldt ook voor onze tegenstander. We hebben een sterke ploeg, maar zij ook en zij hebben meer Europese ervaring. Het is fiftyfifty”, aldus Spalletti. Volgens Frankfurt-coach Oliver Glasner speelt Napoli op een “on-Italiaanse” manier. “Het is een cliché. Soms kiezen ploegen ervoor om in Europa meer ruimte te geven aan de tegenstander”, was de reactie.

Spalletti kan in Frankfurt rekenen op zijn twee goudhaantjes, Victor Osimhen en Khvicha Kvaratskhelia. Die eerste kennen we van bij Charleroi en zit dit seizoen aan 19 doelpunten in 23 optredens. Slechts eentje in de Champions League voor de Nigeriaan, die echter enkele matchen miste met een blessure. Kvaratskhelia, intussen beter bekend als ‘Kvaradona’, kostte amper 10 miljoen maar speelt alles kapot met 12 goals en 14 assists. Intussen is de Georgiër al 60 miljoen waard en grof wilde op de transfermarkt.

“Ze hebben allebei de nodige flair, kwaliteit en vernuft om een boodschap uit te sturen richting de ganse voetbalwereld”, aldus Spalletti. “Maar… Ze zijn ook nog jong. Heel jong. Maar ik ben ervan overtuigd dat ze met juiste mentaliteit op het veld zullen verschijnen.”