Burgemeester neemt het op voor CEO van Plopsa na beschuldigingen van pesterijen: “Hij is absoluut geen onmens”

Zowel de burgemeester van Hannuit, Manu Douette (MR), als de burgemeester van Landen, Gino Debroux (L’anders) spreken in een brief hun steun uit voor Steve Van den Kerkhof, CEO van Plopsa. Op hun grondgebied - op de taalgrens - is Plopsaqua Landen-Hannuit gelegen. “Al verschillende jaren werken wij samen met hem. De mediastorm waarin hij nu terechtgekomen is, vinden wij onverdiend en eenzijdig.”

Het Nieuwsblad sprak met dertien ex-managers en -directeurs van Plopsa die een ontluisterend beeld ophangen over de werkcultuur van het pretpark. Ze getuigen onder andere over een wekelijkse ‘strafmeeting’ waarbij de CEO werknemers eruit zou pikken om dan voor de groep uit te schelden. Ook zou er sprake zijn van een klikcultuur: werknemers zouden worden aangemoedigd om foto’s te nemen ter controle van het werk van hun collega’s. Van den Kerkhof wordt door voormalige werknemers beschuldigd van pesterijen, tirannie en een toxische werkcultuur.

Burgemeester van Landen Gino Debroux (L’anders) heeft er zijn bedenkingen bij. “Ik leerde Steve Van den Kerkhof in 2015 kennen”, zegt hij. “Samen met Hannuit hadden we het plan opgevat om de krachten te bundelen en samen te investeren in een nieuw zwembad. Verschillende keren zijn we naar De Panne gereden en hebben we overleg gehad. Ik ken geen andere zo down-to-earth CEO als Steve.” (Lees verder onder de foto)

Onder andere bij de opening van Plopsaqua Landen-Hannuit had burgemeester van Landen Gino Debroux (L’anders) contact met omstreden Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. — © vdt

“Bij elk overleg waren verschillende van zijn naaste medewerkers aanwezig en elk overleg gebeurde met het grootste respect voor iedereen, steeds professioneel en in het grootste vertrouwen. Ik leerde Steve kennen als een zeer toegankelijke manager, zowel voor ons als voor zijn medewerkers. In Plopsaqua Landen-Hannuit kunnen de werknemers maandelijks een teambuilding houden en krijgen ze de mogelijkheid om wat informeler met elkaar om te gaan. Er wordt echt wel gewerkt aan een bedrijfscultuur en fierheid op het bedrijf.”

Debroux vindt het bijzonder jammer dat de CEO als een soort onmens wordt afgeschilderd. “Dat is hij absoluut niet. Op sociale media had hij gezien dat ik papa geworden was. ’s Anderdaags stond er een mooie attentie van Steve op mijn bureau. Vaak zegt hij: laat weten wanneer je ons park bezoekt, dan praten we even bij. Ik stuurde hem zo eens een bericht en ’s avonds zat hij bij ons aan tafel om te zien wat er beter zou kunnen. Steve ademt Plopsa en net dat engagement, die passie voor het bedrijf en de hele organisatie stuwt hem en Plopsa vooruit.”