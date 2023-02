Gewezen KV Mechelen-voorzitter Willy Vanden Wijngaert overleden op 91-jarige leeftijd

De selfmade man was de eigenaar van koekjesfabrikant Biscuits Bofin uit Putte toen hij in 1998 Malinwa van het faillissement redde en de club overnam. Het zouden tot zijn afscheid in 2002 vier turbulente jaren worden. De tot dan zuinige zakenman kocht de borgstelling van andere bestuursleden over voor zo’n 100 miljoen Belgische frank (2,5 miljoen euro), werkte de schuldenlast weg en liet KV Mechelen met een promotie sportief heropleven. Maar na wat verkeerde keuzes, een hoge schuldenberg en supportersprotest stapte hij in 2002 op. Er kwam een juridisch gevecht en pas in 2012 sloten Vanden Wijngaert en de club weer vrede. Hij werd tot erevoorzitter benoemd. Hij kende in zijn privé-leven wat tegenslagen met een kleindochter die na een val van de trap op 34-jarige leeftijd overleed. Ook zijn zoon Marc liet vorig jaar op 65-jarige leeftijd het leven. (lvdw)

