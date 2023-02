Joe Biden belooft Oekraïne blijvende steun tijdens toespraak: “Kiev staat trots, sterk en vrij, en wij staan achter hen”

Nadat de Poolse president Andrzej Duda zijn landgenoten toegesproken had en woorden van lof voor het “heroïsme” van Oekraïne sprak, begon de Amerikaanse president Joe Biden dinsdagavond in de Poolse hoofdstad Warschau onder luid gejuich aan zijn toespraak naar aanleiding van een jaar oorlog in Oekraïne. Duizenden mensen juichen hem luid toe.

“Hello Polen! Een van onze grote bondgenoten”, sprak hij. “Bedankt dat ik hier weer mag zijn. Bijna een jaar geleden sprak ik hier in Warschau ook al, enkele weken nadat Vladimir Poetin met zijn oorlog begonnen was. De principes van vrede riskeerden toen beschadigd te worden. Maar ik heb Kiev net bezocht en kan zeggen: Kiev stands strong. De wereld zette zich schrap voor de val van Kiev, maar Kiev staat trots, sterk en vrij. Toen Rusland binnenviel, werd niet alleen Oekraïne op de proef gesteld maar ook de rest van de wereld. De vraag was: zouden we reageren? Zouden we sterk zijn, of zwak? Zouden we verenigd zijn, of verdeeld? Nu kennen we het antwoord: we zijn sterk en we zijn verenigd. We kijken de andere richting niet uit.”

Blijvende steun

Biden benadrukte meermaals hoe belangrijk het is dat het Westen zich verenigd heeft tegen Rusland. “Ik was gisteren bij president Zelenski en kan jullie zeggen: we gaan achter Oekraïne blijven staan. Poetin dacht dat hij met zijn tanks overal overheen zou rollen, maar hij was verkeerd. De makkelijke overwinning die hij verwachte, kwam er niet. Het Oekraïense volk was te moedig. Amerika, Europa, een coalitie van landen van de Atlantische Oceaan tot de Stille Oceaan, we waren te verenigd. De democratie was te sterk. In plaats van een eenvoudige overwinning, bleef Poetin achter met uitgebrande tanks en de Russische troepen in chaos. Hij dacht dat de NAVO uiteen zou vallen, maar we zijn net meer verenigd dan ooit. Hij dacht dat energie een wapen was, en ook daar hebben we hem duidelijk van antwoord gediend. Hij belandde in een oorlog met een president met onwaarschijnlijk veel moed, president Zelenski. De wereld is sterker geworden. En de autocraten zijn zwakker geworden. Mensen weten dat wie je bijstaat alles betekent in de wereld. Hier in Polen weten jullie dat beter dan waar ook.”

Biden wees er ook op dat de Russische agressieoorlog Finland en Zweden ertoe heeft aangezet om lid te proberen worden van de NAVO. “Een jaar na het begin van de oorlog twijfelt Poetin niet meer aan de sterkte van onze coalititie”, zei Biden nog. “Maar wel of het zal blijven duren. En ik zeg hier: iedereen gaat achter Oekraïne blijven staan. Wij zullen over de waarden in de wereld blijven waken. Dat staat hier op het spel: vrijheid. Dat heb ik ook in Kiev duidelijk gemaakt gisteren. Deze strijd zal bepalen hoe onze kinderen en kleinkinderen opgroeien, zei president Zelenski mij. En hij had het niet alleen over de kinderen in Oekraïne, maar in de hele wereld. Autocraten mogen niet regeren, zij moeten tegenkanting krijgen. Zij moeten leren wat nee is. Nee, je zal mijn land niet innemen. Nee, je zal mijn vrijheid niet afpakken. Brutaliteit zal nooit opkunnen tegen de wil van vrije mensen.”

Uitzonderlijk jaar

Het was een uitzonderlijk jaar, zegt Biden. “Met verkrachtingen, overlijdens en misdaden tegen de mensheid. Je kan daar niet van wegkijken. Maar een jaar nadat de bommen begonnen te vallen, is Oekraïne nog onafhankelijk en vrij. Oekraïense strijders hebben gebied terug veroverd op Rusland, en de regering van Zelenski staat er nog. Laat het duidelijk zijn: binnen de Verenigde Naties veroordelen we de illegale annexatie van Rusland sterk. Slechts vier landen doen dat niet.”

“Daarom richt ik me nu aan het Russische volk: het Westen was niet van plan om Rusland aan te vallen, zoals Poetin vandaag zei. Deze oorlog was geen noodzaak, het is een tragedie. President Poetin heeft ervoor gekozen. Hij kan er zo een einde aan maken door zijn troepen terug te trekken. Maar hij doet het niet. Poetin wilde de wereld laten verhongeren door een globale voedselcrisis uit te lokken. In de plaats hebben de VS en de G7 een buitengewone inspanning gedaan en dat vermeden. Deze week reist mijn vrouw naar Afrika om dat ook daar onder de aandacht te brengen.”

Lof

De Amerikaanse president looft de Oekraïense bevolking en de soldaten die een bijzonder zware strijd leveren. “We steunen alle leerkrachten en alle mensen die elke dag naar hun werk blijven gaan. Zij doen wat ze kunnen om alles draaiende te houden. Bedankt, ook aan jullie hier in Polen. Ik ga nooit vergeten wat ik zag toen ik vorig jaar Oekraïense vluchtelingen zag. De angst in hun ogen. En jullie hebben hen omarmd en opgevangen. En samen hebben we ervoor gezorgd dat Rusland blijft boeten voor haar daden.”

“Er komen deze week nog meer sancties”, zei Biden nog. “We zoeken gerechtigheid voor wie de oorlog gestart is. We hebben heel veel om fier op te zijn in het voorbije jaar, maar de strijd voor vrijheid zal blijven duren. Er komen nog veel zware en moeilijke dagen. Volgend jaar nodig ik alle NAVO-leden uit in de VS om de verjaardag van de sterkste verdedigingslinie in de wereld te vieren. Elk NAVO-lid weet dat, en Rusland weet het ook: een aanval tegen een van ons is een aanval tegen ons allen. Dit is een buitengewone coalitie. Maar we hebben nog werk. Welke wereld willen we bouwen? We moeten het leven van mensen overal verbeteren en iedereen beschermen. De wereld is vanavond op een kantelpunt. De beslissingen in de komende jaren gaan onze levens in de toekomst bepalen. Wij moeten nu principes beschermen die centraal staan. De keuze tussen vernietigen en bouwen, tussen beperkingen en mogelijkheden, daar staan we voor. Er is niets belangrijker dan vrijheid, dat weten we allemaal. Blijf achter ons staan, dan blijven wij ook achter jullie staan.”