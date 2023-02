Bedrijf dat honderden klanten oplichtte met zonnepanelen, is nu failliet

Deltasun, het bedrijf uit Sint-Niklaas dat honderden Vlamingen zonnepanelen beloofde en riante voorschotten inde, is failliet. De uitspraak van de ondernemingsrechtbank hierover staat in het Staatsblad. Omer K. (37) zou 2,5 miljoen euro aan voorschotten geïnd hebben, en zou in Turkije verblijven.

Het bedrijf Deltasun kwam begin januari in opspraak, omdat de installateur bij tientallen klanten de belofte niet was nagekomen om vóór 31 december 2022 de gevraagde zonnepanelen te plaatsen. Zaakvoerder Omer K. had honderden Vlamingen, van Bredene tot Lommel, beloofd om bij hen tijdig en tegen een scherpe prijs, zonnepanelen op het dak te leggen.

Op een bijeenkomst van gedupeerden op 14 januari, bleek dat de man 400 slachtoffers had gemaakt. “Bij iedereen had hij een riant voorschot van gemiddeld 6.000 euro gevraagd”, zegt advocaat Eric Van Hauwermeiren. “Alles samen voor 2,5 miljoen euro. Maar het bedrijf was een lege doos. In de loods in Lokeren van het bedrijf lagen geen zonnepanelen, en er waren geen installateurs in dienst.”

LEES OOK. “Bewindvoerder aangesteld voor zonnepanelenbedrijf dat honderden klanten oplichtte, eigenaar al wekenlang spoorloos”

Het parket van Oost-Vlaanderen stelde eerder een voorlopig bewindvoerder aan voor het bedrijf. Vorige week sprak de ondernemingsrechtbank in Gent het faillissement uit, zo blijkt uit een bericht dat nu in het Staatsblad verscheen. De rechtbank heeft twee curatoren aangesteld.

Omer K. was voordien al betrokken bij vijf eerdere faillissementen. De kans dat de gedupeerde klanten hun voorschot van hem nog terugkrijgen, is erg klein. Zaakvoerder Omer K. heeft ook schulden bij de RSZ en bij de FOD Financiën, en de bankrekening van zijn zaak zou leeg zijn.

LEES OOK. “Tientallen klanten vrezen dat ze opgelicht zijn met zonnepanelen: “Zijn loods is leeg. Zijn geld zit allicht in het buitenland”