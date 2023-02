Ongerustheid over misbruik van angstmedicatie: “Kan leiden tot suïcide en ander risicogedrag”

Het RIZIV maakt zich zorgen over het oneigenlijk gebruik van angstremmers. Concreet gaat het over pregabaline, een geneesmiddel dat onder meer te verkrijgen is onder de merknaam Lyrica en een soort roeseffect teweeg kan brengen. “Misbruik kan leiden tot suïcide en ander risicogedrag”, waarschuwt het RIZIV.

Pregabaline is een stof die remmingen wegneemt. Het wordt gebruikt bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornissen, maar ook epilepsiepatiënten of mensen met neuropathische pijnen krijgen het soms voorgeschreven.

Een wijdverspreid geneesmiddel, dus. Maar ook één waar omzichtig mee moet worden omgesprongen. Door de euforische roes die pregabaline kan opwekken, heeft het een potentieel verslavende werking. En dat leidt tot misbruik. Sinds 2016 zien de Europese gezondheidsautoriteiten een stijging van 40 procent in het aantal patiënten dat een voorschrift kreeg. “Er is sprake van medische en farmaceutische shopping, waarbij patiënten verschillende artsen raadplegen om meer voorschriften te krijgen dan ze nodig hebben”, zegt Erik Rossignol van het RIZIV.

Roeseffect

In de praktijk gebruiken mensen pregabaline meer en meer in een verhoogde dosis of voor de verkeerde doeleinden. “Ze willen een soort roeseffect creëren, eventueel in combinatie met drugs als cocaïne of heroïne, waarop het een versterkend effect kan hebben”, legt Rossignol uit. “Sommigen verkopen de terugbetaalde geneesmiddelen zelfs door via een illegaal handeltje. Maar misbruik kan wel degelijk nefast zijn voor de volksgezondheid: het kan leiden tot afhankelijkheid en heeft ook verschillende bijwerkingen, zoals een verhoogd risico op zelfdoding en agressief gedrag.”

Om het misbruik in te dijken, wordt aan artsen gevraagd om extra voorzichtig te zijn met de voorschriften van angstremmers. Rossignol: “In 2021 hebben we de apotheken al gesensibiliseerd, nu doen we hetzelfde met de voorschrijvers.”

Voortaan wordt aan artsen gevraagd om een aantal extra voorzorgsmaatregelen in acht te nemen voor ze pregabaline voorschrijven. Zo moet de psychosociale voorgeschiedenis van de patiënt worden nagegaan om patiënten met een verhoogd risico op misbruik te identificeren. Artsen moeten ook rekening houden met eventuele andere psychoactieve stoffen (lees: drugs en alcohol) die de patiënt gebruikt. En tot slot mogen dosissen ook niet te snel op- of afgebouwd worden, rekening houdend met het verslavende karakter van de stof.