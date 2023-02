Ajax, Anderlecht en Club Brugge vangen bot: toptalent Emile Doucouré (15) tekent eerste profcontract bij Beerschot

Emile Doucouré zette dinsdag zijn handtekening onder een tweejarig contract bij Beerschot met een optie op nog een derde jaar. De 15-jarige doelman is aan zijn derde seizoen bezig bij de jeugdacademie van Beerschot. Voordien speelde hij voor KV Mechelen en Berchem Sport. Sinds begin dit jaar komt Doucouré bij Beerschot uit voor de U18. Hij trainde ook al geregeld mee bij het eerste elftal van Beerschot en zal die trainingen in de toekomst blijven combineren met zijn studies aan de Antwerpse Topsportschool. Hij komt wel pas vanaf zijn zestiende verjaardag in september in aanmerking voor een selectie bij het eerste elftal. Doucouré is ook een vaste waarde bij de Rode Duivels U16. Zo stond hij eind november nog onder lat tegen zijn leeftijdsgenoten van Spanje en Engeland.

“Dit is een statement van onze club”, reageert Gyorgy Csepregi, technisch manager bij Beerschot, opgetogen met dit nieuws. “Verschillende topclubs uit binnen- en buitenland wilden Emile een profcontract geven, maar toch koos hij voor Beerschot.” Onder andere Ajax, Anderlecht en Club Brugge hengelden naar de diensten van Doucouré, maar zij vangen dus bot. “Wat de doorslag gaf om bij Beerschot te blijven? De kansen die ik hier al kreeg om bij de eerste ploeg mee te trainen. Ik voel mij hier ook heel erg goed en dat is voor mij belangrijk. Nu begint het echte werk”, aldus de jonge doelman, die eerder op de dag ook al voor de officiële ploegfoto mocht poseren. De club schermt Doucouré voorlopig in samenspraak met hemzelf en zijn entourage nog af van de media. Hij is na Axl Van Himbeeck (17) en Ilias Sebaoui (21) de derde jeugdspeler die in minder dan een jaar tijd een profcontract weet te versieren op het Kiel.