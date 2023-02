Lennert Versmissen gaat met Dessel Sport vol voor de overwinning tegen beloften van Charleroi: “De kloof met degradatieploegen moet groter”

“Ik vind dat wel iets hebben, zo’n midweekmatch. Als speler speel je toch liefst zo veel mogelijk matchen”, klinkt het bij Versmissen. “We spelen ook drie keer in iets meer dan een week thuis, dus hopelijk kunnen we onze flow – die nog best wel oké is – wat verderzetten tegen Charleroi.”

“En dat mag zich gaan omzetten naar punten. Het doel is simpel: zo snel mogelijk het gat groter maken met de degradatieplekken.” Gelukkig heeft Dessel na vandaag nog een inhaalmatch tegoed.

Vorig weekend kon Dessel nog gelijkspelen tegen La Louvière. “Maar we zijn bij momenten niet in staat om een match dood te maken: tegen Winkel Sport stonden we 0-1 voor tot de allerlaatste minuut – hetzelfde met Francs Borains, dat nog kon scoren in het slot van de wedstrijd.”

Einde contract

Over zijn toekomst bij groen-wit is de aanvoerder onzeker. “Ik ben einde contract bij Dessel en ik denk dat er binnenkort wel gesprekken gaan volgen. Maar ik sta open voor alles en dan zal ik wel bekijken wat de beste optie zal zijn.”