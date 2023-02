Amper één op tien werknemers stapt naar vertrouwenspersoon bij problemen op werk

De getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag bij Plopsaland zijn niet op twee handen te tellen. En toch waren op geen enkele dienst officiële klachten binnengekomen, waardoor de problemen lang onder de oppervlakte bleven. En Plopsa is zo geen alleenstaand geval, blijkt uit nieuw onderzoek.

De klachten aan het adres van de Plopsa-directie zijn niet min: scheldpartijen, beledigingen, pesterijen, mensen tegen elkaar opzetten… De lijst is lang. En toch kwam er nooit een klacht binnen via de ‘geijkte kanalen’, verdedigde CEO Steve Van den Kerkhof zich. Daarmee doelt hij op de ondernemingsraad, de vakbonden, de interne of de externe preventiediensten.

Dat de problemen bij Plopsa onder de oppervlakte bleven, is niet uitzonderlijk. Nieuw onderzoek van uitzendbureau Tempo-Team in samenwerking met de KU Leuven bevestigt dat de drempel naar een vertrouwenspersoon of preventieadviseur veel te hoog ligt. Amper één op de tien werknemers zegt bij ongewenst gedrag de vertrouwenspersoon op te zoeken. In het algemeen gaan werknemers in de eerste plaats makkelijker steun zoeken bij collega’s en in tweede instantie bij een leidinggevende. “Mensen zullen eerder het bedrijf verlaten of aanvaarden dat het de bedrijfscultuur is”, zegt professor arbeidsgeneeskunde en CEO van preventiedienst IDEWE, Lode Godderis. “Het is ook erg moeilijk om naar een vertrouwenspersoon te stappen wanneer het vertrouwen in het bedrijf al weg is of als de bedrijfscultuur weinig open communicatie toelaat.”

Lode Godderis. — © Dieter Telemans

Vertrouwenspersonen moeten daarom ook heel zichtbaar zijn voor iedereen in het bedrijf, zegt Wim Van der Linden, woordvoerder bij Tempo-Team. “En werknemers die naar een vertrouwenspersoon stappen, moeten ook het signaal krijgen dat hun melding vertrouwelijk en discreet behandeld wordt en dat er ook gevolg aan gegeven wordt.”

Mentaal welzijn

Dat de meeste bedienden ook zelden of nooit met de bedrijfsarts in contact komen, maakt het vaak moeilijk om problemen tijdig te ontdekken, zegt preventiedienst Liantis. “Wij waken mee over het welzijn van 482.000 werknemers. Maar amper 53 procent van die werknemers heeft jaarlijks verplicht een contactmoment”, aldus Sylvia Vanden Avenne. “Dat wil zeggen dat 47 procent van de werknemers niet regelmatig of zelfs nooit tot bij ons komt.”

Vanden Avenne pleit er dan ook voor om een periodiek contactmoment in te voeren voor alle werknemers. “Dat kan zijn met de bedrijfsarts, de bedrijfsverpleegkundige of een bedrijfspsycholoog. Dat hoeft niet jaarlijks te zijn, maar dat kan wel een vast moment zijn om te peilen naar hoe iemand zich voelt binnen het bedrijf. En zodra dat contact gelegd is, zal een werknemer vervolgens ook beter weten waar hij of zij terechtkan bij eventuele problemen.”

Dat zegt ook Godderis. “We kijken nu nog te vaak naar enkel het ‘medische component’. Mensen worden op de werkvloer opgevolgd als daar een medische reden voor is. We zouden veel meer moeten kijken naar de mentale component. Bedrijven staan daar vaak sceptisch tegenover, het is een kost die ze kunnen missen. Maar eigenlijk is dat een investering die rendeert. Gelukkig zijn bedrijven daar steeds vaker wel mee bezig. Ze zien het als een manier om hun bestaande werkkrachten te ondersteunen en nieuwe aan te trekken. Niet onbelangrijk in tijden met een zeer grote arbeidskrapte.”