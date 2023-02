Sporza-journalist David Naert is drie maanden na niertransplantatie weer aan de slag: “Mijn tweede leven is begonnen”

De gelukkigste mens aan de Reyerslaan in Brussel, in de gebouwen van de VRT, was dinsdag zonder twijfel Sporza-journalist David Naert. Drie maanden en vier dagen na zijn niertransplantatie ging hij weer aan de slag. “En ik voel me goed”, zei hij in een interview op Radio 1.

“Drie maanden en vier dagen na mijn niertransplantatie weer aan het werk. Het gevoel van de eerste schooldag.” Immens gelukkig tweette de 53-jarige David Naert - radiopresentator, commentator bij sportwedstrijden en hoofd audio van Sporza - een foto van zijn werkplek waar hij voor het eerst in drie maanden weer aanwezig was om te werken. Een bijzonder woelige periode was zo eindelijk ten einde.

“Ik voel me goed”, zei Naert tijdens zijn eerste werkdag in een interview op Radio 1. “17 november 2022 (de dag van de transplantatie, nvdr) is een datum die ik nooit meer ga vergeten. Het is verbazend hoe vlot dat allemaal verloopt en hoe snel je recupereert na jaren aan de dialyse en na jaren op de wachtlijst. Minder gebonden zijn, onbezorgd water kunnen drinken, je niet aan een dieet moeten houden en niet meer naar de dialyse moeten gaan driemaal per week: mijn tweede leven is begonnen en ik ben vastbesloten er veel bewuster mee om te springen dan met mijn eerste leven.”

In totaal stond Naert net geen vier jaar op de wachtlijst voor een donornier, nadat een auto-immuunziekte bij hem was vastgesteld die zijn nier aanviel. “In mijn familie had ik geen kandidaten om levende donor te zijn. Mijn broer heeft bijvoorbeeld een andere bloedgroep. Dan ben je aangewezen op de wachtlijst. 22 november 2018 is de dag waarop ik daarop ben beland. En dat had verregaande gevolgen.”

Gevangene

Zo mocht Naert bijvoorbeeld niet meer naar het buitenland zolang hij op de wachtlijst stond. Vervelend, als je sportjournalist bent en dus ook over buitenlandse sportwedstrijden of -evenementen moet berichten. Maar daarbovenop moest hij drie keer per week aan de dialyse. “Daar ben je elke keer toch ook 5 uur of meer door kwijt”, zegt Naert. “Dat bepaalt je leven echt. Maandag, woensdag en vrijdag was dat, en daarrond moet je je leven echt plannen. Ik vond mezelf een gevangene.”

Het verlossende telefoontje kwam op een woensdag, tijdens de dialyse. “Het UZA belde: we hebben een nier voor jou. Dan moet je naar het ziekenhuis en hopen dat je niet verkouden of grieperig bent, want je moet sterk genoeg zijn.” Maar in het geval van Naert lukte het dus. “Mijn nier doet het uitstekend. Ik wacht nu op de resultaten van de controle, maar het gaat goed.”