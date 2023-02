Steekpartij die leven kostte aan agent Thomas Monjoie (29) wordt financieel beschouwd als terreuraanslag

Inspecteur Thomas Monjoie en zijn collega-inspecteur Jason P. werden op 10 november in de Aarschotstraat met een mes aangevallen toen ze daar patrouilleerden. Montjoie overleed, en zijn collega raakte zwaargewond. Dader Yassine Mahi (32) was geradicaliseerd, zo bleek, en hij wordt beschuldigd van moord en poging moord in een terroristische context.

Slachtoffers van een terroristische aanslag kunnen in ons land sinds 2017 een beroep doen op steun van het Slachtofferfonds. Sindsdien zijn in ons land al 18 incidenten erkend als een terreuraanslag.

Op initiatief van justitieminister Van Quickenborne keurde de regering nu een Koninklijk Besluit goed waardoor de aanslag op de twee agenten dezelfde regeling krijgt als de 18 erkende terreuraanslagen. “Daardoor zullen het slachtoffer en de nabestaanden sneller een vergoeding kunnen krijgen, zonder dat het resultaat van het proces afgewacht moet worden”, zegt Van Quickenborne.

“Politiemensen staan elke dag in de frontlinie om onze veiligheid te garanderen. Wie hen viseert, valt daarmee de hele samenleving aan. Daarom is het als samenleving onze plicht om ons solidair op te stellen met de slachtoffers, hun familieleden en nabestaanden. Door deze regeling maken we het mogelijk dat slachtoffers en nabestaanden sneller financiële hulp krijgen. Ongeacht of er een vonnis is, ongeacht of de dader de kosten kan betalen en ongeacht de verdere uitkomst van het gerechtelijk onderzoek.”