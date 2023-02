Tom en Lore. Twintig jaar lang vormden de twee een tandem in koersland, maar nu zijn de voormalige topcoureur en zijn jeugdlief uit elkaar. In alle vriendschap en respect, zonder één knauw of sneer. Trouwe kameraden die in stilte voor mekaar zorgen, zonder te veel champagne publiekelijk in het rond te knallen: het typeert hun relatie. Al kenden de twee ook hun moeilijke momenten.